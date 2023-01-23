『Saviland ワイヤレス充電ポータブル電動ネイルドリル - 35000 RPM 電動ネイルファイル アクリル爪用 プロフェッショナル 爪【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 19時 23分に出品され03月05日 19時 23分に終了予定です。即決価格は8,390円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Saviland ワイヤレス充電ポータブル電動ネイルドリル - 35000 RPM 電動ネイルファイル アクリル爪用 プロフェッショナル 爪



【商品説明】

・?【プロフェッショナル35000RPMネイルドリルセット】Savilandポータブル電動ネイルドリルセットには、最大35000RMPのネイルドリルマシンとネイルドリルペンが付属しています。プロのネイルサロンに必須のネイルドリルで、クライアントにより良いサービスを提供します。また、ネイルアート愛好家や自宅でネイルをDIYするネイルスターターにも最適です。

・?【低騒音&低発熱】Saviland電動ネイルドリルは、人間工学に基づいたデザインの高品質素材で作られており、持ちやすく、スマートな熱放散を備えた強力で静かなモーターが内蔵されています。使用中の低騒音、低発熱、低振動で快適なマニキュア体験を提供し



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 16.50 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。