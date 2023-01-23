Smativ+ ペット用自動給水器 猫 小型犬 給水器 ステンレス 自動 水飲み器 ペット給水器 猫自動給水器 犬自動給水器 静音 軽量 濾【2025年度カレンダ】

商品情報

犬用給水器

【商品名】

Smativ+ ペット用自動給水器 猫 小型犬 給水器 ステンレス 自動 水飲み器 ペット給水器 猫自動給水器 犬自動給水器 静音 軽量 濾過 大容量 2.2L シルバー LEHIWD200

【商品説明】

・(2)使いやすくてお手入れカンタン 重さはわずか580g。 軽量だから取り扱いも手軽。ウォーター

【サイズ】

高さ : 14.10 cm

横幅 : 17.20 cm

奥行 : 18.40 cm

重量 : 770.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

【ご注意】

個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。

商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。

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