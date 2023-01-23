『アニマル・ワン 犬の雑穀ごはん (チキン・成犬用) 1.6kg ×2個セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 18時 46分に出品され04月18日 18時 46分に終了予定です。即決価格は8,390円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アニマル・ワン 犬の雑穀ごはん (チキン・成犬用) 1.6kg ×2個セット
【商品説明】
・Adult Dog
・Alternative to Wheat Barley and 黒米 雑穀 used in luxury.
・In recent years crumbling food wheat allergy safe to use on dogs that like using a wheat in the event of theft.
・Includes load 1.6kg x 2?PCs
・Pure made in Japan， made in Japan
【サイズ】
高さ : 11.70 cm
横幅 : 25.50 cm
奥行 : 37.20 cm
重量 : 3.27 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8390円
540 入札履歴
終了
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