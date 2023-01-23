『プリマニアックス 鬼滅の刃 フレグランス 03.我妻善逸 30ml【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 08時 17分に出品され04月30日 08時 17分に終了予定です。即決価格は8,390円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プリマニアックス 鬼滅の刃 フレグランス 03.我妻善逸 30ml
【商品説明】
・【パッケージサイズ】90mm×58mm×33mm
・【内容量】 30 ml
【サイズ】
高さ : 3.30 cm
横幅 : 6.10 cm
奥行 : 9.14 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8390円
966 入札履歴
終了
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