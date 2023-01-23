『牛本革 小型リュック＆大型ボディーバグ 2WAYタイプ オレンジブラウン茶b50 レザー レディース メンズ 旦那 彼氏 プレゼント 誕生日【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 20時 13分に出品され04月25日 20時 13分に終了予定です。即決価格は8,390円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

牛本革 小型リュック＆大型ボディーバグ 2WAYタイプ オレンジブラウン茶b50 レザー レディース メンズ 旦那 彼氏 プレゼント 誕生日 通勤 通学 男女兼用 父 父親 お父さん 買い替え



【商品説明】

・カラー：オレンジブラウン

・サイズ：縦２７ｃｍ・横２１ｃｍ・マチ８ｃｍ・重さ０．６ｋｇ

・素材：牛本革



【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 35.40 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。