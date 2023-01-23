『国内正規品 SUDIO NIO (グリーン) ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.0 自動ペアリング機能 デュアルマイク内蔵 防?性能【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 04時 53分に出品され03月17日 04時 53分に終了予定です。即決価格は8,390円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

国内正規品 SUDIO NIO (グリーン) ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.0 自動ペアリング機能 デュアルマイク内蔵 防?性能



【商品説明】

・【どんな耳にも優しくフィット】付け替え可能なウィングチップで、どんな耳にもしっかりフィット。着けていることを忘れさせてくれるような、心地よい装着感をあなたに。

・【もう水しぶきも怖くない】IPX4対応の防水性能搭載。突然の雨に濡れてしまっても、ワークアウトでたっぷり汗を流しても、いつでも変わらない最高のサウンドを届け続けます。

・【クリアな声を届ける】通話時に周囲の雑音を低減するデュアルマイクを搭載。オンライン会議でも、クリアでスムーズなコミュニケーションが可能。突然のLINEやSkype、Zoom会議も安心！

・【製品使用】連続再生時間: 5.5時間（ケース充電含め合計約20時間）、ドライバー型式



【サイズ】

高さ : 3.90 cm

横幅 : 9.90 cm

奥行 : 15.10 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。