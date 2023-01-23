『ALPINA(アルピナ) スキースノーボードゴーグル ユニセックス ハイコンミラーレンズ くもり止め メガネ使用可 NAKISKA Q LI【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 07時 16分に出品され03月03日 07時 16分に終了予定です。即決価格は8,389円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 *他店舗と併売のため、ご注文のタイミングによっては、売り切れの場合がございます。



【商品名】

ALPINA(アルピナ) スキースノーボードゴーグル ユニセックス ハイコンミラーレンズ くもり止め メガネ使用可 NAKISKA Q LITE ブラック/ピンク Free Size



【商品説明】

・ダブルレンズの外側のレンズがフレームの外に出る構造のゴーグルです。広い視界が確保できるニュースタイルのゴーグルです。

・全てのレンズには紫外線から目を守る加工がされています。

・可視光線透過率 44％（晴天～降雪向き）

・左右180以上の広角な視界を可能にしたフレーム設計。快適な広い視界は、広いフィールドにおいても、いち早く危険を察知することが可能です。

・眼鏡を使用したままでの装着が可能なデザインがされています。