『4巻 畦波 アゼ波シート 高さ35cm 厚さ0.5mm×20m巻 塩ビ製 シンセイ (畦シート あぜ波シート あぜなみ 畦波板 畦波シート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 05時 07分に出品され04月10日 05時 07分に終了予定です。即決価格は8,389円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

4巻 畦波 アゼ波シート 高さ35cm 厚さ0.5mm×20m巻 塩ビ製 シンセイ (畦シート あぜ波シート あぜなみ 畦波板 畦波シート



【商品説明】

・あぜなみ



【サイズ】

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