『4巻 畦波 アゼ波シート 高さ35cm 厚さ0.5mm×20m巻 塩ビ製 シンセイ (畦シート あぜ波シート あぜなみ 畦波板 畦波シート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 05時 07分に出品され04月10日 05時 07分に終了予定です。即決価格は8,389円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
4巻 畦波 アゼ波シート 高さ35cm 厚さ0.5mm×20m巻 塩ビ製 シンセイ (畦シート あぜ波シート あぜなみ 畦波板 畦波シート
【商品説明】
・あぜなみ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8389円
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終了
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