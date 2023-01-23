ハリネズミ ケージ、ハムスターエンクロージャー、モルモットケージ小動物ケージDIYワイヤーフェンス、屋内/屋外用ドア付き、防水プラスチックボトム付きポータ【2025年の人気アイテム】

商品情報

?モルモット用の大きなケージ：モルモットやその他の小動物用の仕切りスペースを備えた屋内防水プラスチック底ペットケージ。ペットは遊びや安全な運動のための十分なスペースがあります。



?アップグレード版：ケーブルタイと滑り止め部品をご用意しています。ケーブルタイは、ドアの構築や構造全体の強化に役立ちます。滑り止め部分は、コネクタが床で滑るのを防ぎます。



?製品の特徴 : 環境に優しい pp 樹脂パネル コーナーでアップグレードされ、角が鋭角ではなく、マルチアングル コネクタとケーブル タイで固定され、白い素材に滑り止めピースが追加され、耐久性があり、環境に優しく、お手入れが簡単です。



?DIY拡張可能：このペット用ベビーサークルは、ニーズに合わせてさまざまな組み合わせに変更できますが、小動物にのみ適しています。取り外し可能なパネルは、屋内と屋外で簡単に移動できます。



?さまざまな動物: 小さな子犬、子猫、ウサギ、ハムスター、モルモット、ハリネズミなど (体重: 7ポンド未満)、このフェンスで楽しむことができます。どの角度からでも簡単に見ることができます。 .