『OLYMPUS 双眼鏡 10x21 小型軽量 防水 ダークグリーン 10X21RC II WP DGR【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 05時 05分に出品され03月28日 05時 05分に終了予定です。即決価格は8,389円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OLYMPUS 双眼鏡 10x21 小型軽量 防水 ダークグリーン 10X21RC II WP DGR
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 8.60 cm
奥行 : 12.00 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8389円
884 入札履歴
終了
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