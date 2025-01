3Dドリームアーツペン クリエイティブダブルライトセット(7本)【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

3Dドリームアーツペン クリエイティブダブルライトセット(7本)



【商品説明】

・(C)2018 RedwoodVentures,Ltd.iDO 3D and all trademarksare property of RedwoodVentures,Ltd.

・対象年齢 :8才以上

・電池種別 :アルカリボタン電池

・電池:LR44×3個(付属)、単4電池×3本(別売)

CMR-X07D5K1Q16

【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 28.40 cm

奥行 : 44.40 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。