『カラフルバス KH-602【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 07時 10分に出品され03月19日 07時 10分に終了予定です。即決価格は8,388円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カラフルバス KH-602
【商品説明】
平和工業(Heiwa Kougyou)
知育玩具
【サイズ】
高さ : 24.20 cm
横幅 : 26.20 cm
奥行 : 40.80 cm
重量 : 2.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8388円
60 入札履歴
終了
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