『レイメイ藤井 天体望遠鏡 屈折式 経緯台 スマホ撮影 アプリ対応 RXA175【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 18時 38分に出品され03月12日 18時 38分に終了予定です。即決価格は8,388円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レイメイ藤井 天体望遠鏡 屈折式 経緯台 スマホ撮影 アプリ対応 RXA175
【商品説明】
・【対物レンズ有効径】70mm【焦点距離】400mm
・【適正倍率】70倍【最高倍率】140倍
・スマホ撮影対応 スマートフォンアプリ 星どこナビ対応
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・付属品も全部入って持ち運びに便利なキャリングケース付き
・持ち運び・収納に便利なコンパクト設計、初めての方にも簡単に使用できます
【サイズ】
高さ : 17.60 cm
横幅 : 25.20 cm
奥行 : 56.60 cm
重量 : 3.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8388円
898 入札履歴
終了
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