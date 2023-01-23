『N&S ペットケージ 小動物ケージ キャスター付き トイレ付き 引き出しトイレ 猫 犬用 屋根付き 天井扉 脱走防止 組立簡単 掃除簡単 い【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 04時 03分に出品され03月13日 04時 03分に終了予定です。即決価格は8,388円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

N&S ペットケージ 小動物ケージ キャスター付き トイレ付き 引き出しトイレ 猫 犬用 屋根付き 天井扉 脱走防止 組立簡単 掃除簡単 い



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 56.00 cm

奥行 : 78.00 cm

重量 : 9.56 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。