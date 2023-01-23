『SSK(エスエスケイ) 野球 グラウンド備品 バックネット グリーン SN015G【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 05時 46分に出品され03月16日 05時 46分に終了予定です。即決価格は8,387円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

SSK(エスエスケイ) 野球 グラウンド備品 バックネット グリーン SN015G



【商品説明】

・原産国:日本

・素材:ポリエチレン440T×21本張りロープ付き



【サイズ】

高さ : 14.10 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 44.50 cm

重量 : 1.35 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。