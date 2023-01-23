『SSK(エスエスケイ) 野球 グラウンド備品 バックネット グリーン SN015G【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 05時 46分に出品され03月16日 05時 46分に終了予定です。即決価格は8,387円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SSK(エスエスケイ) 野球 グラウンド備品 バックネット グリーン SN015G
【商品説明】
・原産国:日本
・素材:ポリエチレン440T×21本張りロープ付き
【サイズ】
高さ : 14.10 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 44.50 cm
重量 : 1.35 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8387円
639 入札履歴
終了
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