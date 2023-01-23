『マスプロ UHFアンテナ U2SWLA20(BB) ブラックブロンズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 19時 45分に出品され03月25日 19時 45分に終了予定です。即決価格は8,387円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マスプロ UHFアンテナ U2SWLA20(BB) ブラックブロンズ



【商品説明】

・20素子アンテナ相当

・屋外用

・水平偏波用



【サイズ】

高さ : 12.30 cm

横幅 : 23.30 cm

奥行 : 66.20 cm

重量 : 2.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。