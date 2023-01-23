『ソニー ハンディーポータブルラジオ ICF-P36 : FM/AM/ワイドFM対応 横置き型 ブラック ICF-P36 B【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 20時 04分に出品され03月29日 20時 04分に終了予定です。即決価格は8,387円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ソニー ハンディーポータブルラジオ ICF-P36 : FM/AM/ワイドFM対応 横置き型 ブラック ICF-P36 B
・イヤホン/ヘッドホン:ミニ
・スピーカー出力(JEITA/DC):100mW
・スピーカー径:5.7cm
・付属品:単3形乾電池×2(お試し用)、ハンドストラップ、イヤホン
・受信周波数AM:530kHz - 1，605kHz
・受信周波数FM:76MHz - 108MHz
・電源:乾電池(単3×2)
FM/AM2バンド受信のお手軽ラジオ
分かりやすいアナログチューナー
赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き
市販のステレオヘッドホンで両耳からモノラルで聞こえるイヤホン端子
持ち運びに便利なハンドストラップ付き
ワイドFM(FM補完放送)に対応
東芝 CDラジオ（ホワイト）TOSHIBA TY-C200-W
¥ 8383
パナソニック FM-AM 2バンドレシーバー オレンジ RF-TJ20-D
¥ 8381
LaRose ラジオ 3インチ液晶 ポータブルワンセグTV・FM/AM black PLJ-TV300
¥ 8381
SONY 手回し充電FM/AMポータブルラジオ B03 シルバー ICF-B03/S
¥ 8380
SONY 手回し充電FM/AMポータブルラジオ B03 シルバー ICF-B03/S
¥ 8380
短波ラジオ， フルバンドチューナー、AM FMステレオサウンド、高感度短波ラジオをお届けします 0.5、1、1.2、 2.2、3、および4k
¥ 8380
ソニー ハンディーポータブルラジオ ICF-306 : FM/AM/ワイドFM対応 ブラック ICF-306 B
¥ 8380
SONY 手回し充電ラジオ ホワイト
¥ 8380
DEGEN DE17 デジタルDSP ポケット短波ラジオ ポータブルBCL受信機 FMステレオ/AM/SW ワールドバンドレシーバー 225
¥ 8379
ケンウッド コンポ CR-D3-W ホワイト
¥ 8379
東芝 防水CDラジオ（ホワイト）TOSHIBA TY-CB100-W
¥ 8377
WINTECH 防災機能付きワンセグ/AM/FMポータブルデジタルラジオ EMR-701TV ブラック
¥ 8376
メーカー直営店 エコラジ7（エコラジセブン） 3.5インチ ワンセグTV AM/FMラジオ スマートフォン充電 サイレン LEDライト 防災
¥ 8373
[カイホウ/KAIHOU] 3インチワンセグ付FM/AMラジオ 【品番】 KH-TVR300
¥ 8371
ソニー ポータブルラジオ ICF-B09 : FM/AM/ワイドFM対応 手回し充電対応 オレンジ ICF-B09 D
¥ 8369
Bearmax CDラジオ(シルバー)Bearmax マナヴィ CDR-550SC
¥ 8363
SANSUI Bluetooth搭載ラジカセUSB/SDカードMP3再生対応 SCR-B2BL
¥ 8359
短波ラジオ ATS-20 Si4732 オールバンドラジオ受信機 SSB受信 FM AM MW SW ハンドヘルドラジオレコーダー バッテリ
¥ 8355
落札価格8387円
402 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！