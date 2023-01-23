『ソニー ハンディーポータブルラジオ ICF-P36 : FM/AM/ワイドFM対応 横置き型 ブラック ICF-P36 B【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 20時 04分に出品され03月29日 20時 04分に終了予定です。即決価格は8,387円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ソニー ハンディーポータブルラジオ ICF-P36 : FM/AM/ワイドFM対応 横置き型 ブラック ICF-P36 B



・イヤホン/ヘッドホン:ミニ

・スピーカー出力(JEITA/DC):100mW

・スピーカー径:5.7cm

・付属品:単3形乾電池×2(お試し用)、ハンドストラップ、イヤホン

・受信周波数AM:530kHz - 1，605kHz

・受信周波数FM:76MHz - 108MHz

・電源:乾電池(単3×2)

FM/AM2バンド受信のお手軽ラジオ

分かりやすいアナログチューナー

赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き

市販のステレオヘッドホンで両耳からモノラルで聞こえるイヤホン端子

持ち運びに便利なハンドストラップ付き

ワイドFM(FM補完放送)に対応