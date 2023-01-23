『コカコーラ ジョージア ご褒美カフェオレ 500mlペットボトル×24本入×(2ケース)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 17時 43分に出品され04月13日 17時 43分に終了予定です。即決価格は8,387円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コカコーラ ジョージア ご褒美カフェオレ 500mlペットボトル×24本入×(2ケース)
【商品説明】
・容量：500mlペットボトル
・贅沢なミルクのコクとコーヒーの香りが引き立つ奥深い味わいのカフェオレ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8387円
35 入札履歴
終了
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