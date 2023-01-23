『コカコーラ ジョージア ご褒美カフェオレ 500mlペットボトル×24本入×(2ケース)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 17時 43分に出品され04月13日 17時 43分に終了予定です。即決価格は8,387円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

コカコーラ ジョージア ご褒美カフェオレ 500mlペットボトル×24本入×(2ケース)



【商品説明】

・容量：500mlペットボトル

・贅沢なミルクのコクとコーヒーの香りが引き立つ奥深い味わいのカフェオレ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。