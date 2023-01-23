『FCSロングボードフィン FCS2 CONNECT 7inch GF(グラスフレックス)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 09分に出品され03月08日 01時 09分に終了予定です。即決価格は8,387円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 "画像出典元：「FCS(エフシーエス)」より引用"



【商品名】

FCSロングボードフィン FCS2 CONNECT 7inch GF(グラスフレックス)



【商品説明】

・フィンビスいらずのツールレステクノロジーシステム



【サイズ】

高さ : 1.27 cm

横幅 : 19.05 cm

奥行 : 23.88 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。