『FCSロングボードフィン FCS2 CONNECT 7inch GF(グラスフレックス)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 09分に出品され03月08日 01時 09分に終了予定です。即決価格は8,387円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「FCS(エフシーエス)」より引用"
【商品名】
FCSロングボードフィン FCS2 CONNECT 7inch GF(グラスフレックス)
【商品説明】
・フィンビスいらずのツールレステクノロジーシステム
【サイズ】
高さ : 1.27 cm
横幅 : 19.05 cm
奥行 : 23.88 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8387円
835 入札履歴
終了
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