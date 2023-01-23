『2.2kgx３袋ヤングビーナス 別府の湯 お徳用 大袋サイズ 詰め替え用 2.2kgx3袋 別府温泉湯の花エキス配合の入浴剤(4963183【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 10時 26分に出品され04月29日 10時 26分に終了予定です。即決価格は8,387円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

2.2kgx３袋ヤングビーナス 別府の湯 お徳用 大袋サイズ 詰め替え用 2.2kgx3袋 別府温泉湯の花エキス配合の入浴剤(4963183



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 22.60 cm

奥行 : 25.80 cm

重量 : 6.68 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。