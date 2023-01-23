『マット WINGEAR(ウィンギア) キャンプ マット インフレーターマット 収納袋付 エアーマットテントマット 防災グッズ アウトドア キ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 23時 34分に出品され03月05日 23時 34分に終了予定です。即決価格は8,387円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

マット WINGEAR(ウィンギア) キャンプ マット インフレーターマット 収納袋付 エアーマットテントマット 防災グッズ アウトドア キ



【商品説明】

・【エアー ＋ ウレタン！】エアーだけでも、ウレタンだけもない「エアー ＋ ウレタン」。高密度ウレタンフォームの柔らかい程よい弾力と、反発力のあるエアーでマットの沈み込み過ぎを防ぐ。しっかりとカラダを受け止めてくれるバランスの取れたマット仕様なんです。

・【厚手の8cmで車内の段差や地面のデコボコを解消！】一般の5cmより更に厚手の8cm！寝心地も自分好みに調節できて、底つき感もなく冬の気になる地面からの冷気もシャットアウトしてくれるので快適な睡眠を確保できます。

・【扱い簡単】自己膨張式設計を採用し、エアポンプが要らず、２つのバルブを開くだけてエアマットが自動で空気を吸い込み膨らむ、約1分放置す



【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 72.00 cm

重量 : 2.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。