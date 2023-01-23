『バイヤー (BYER) トラベラーハンモック ダブル XXLサイズ 12410059000000【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 17時 06分に出品され03月30日 17時 06分に終了予定です。即決価格は8,387円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バイヤー (BYER) トラベラーハンモック ダブル XXLサイズ 12410059000000



【商品説明】

・サイズ:228×317cm

・付属品:専用ケース

・耐荷重:170kg

・重量:680g



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 21.60 cm

奥行 : 27.40 cm

重量 : 810.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。