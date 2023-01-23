『Fcase Fケース UVカット アクリル コレクションケース ベース付き (背面クリア・LEDなし) フィギュア ケース 卓上 棚 コレク【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 19時 00分に出品され03月26日 19時 00分に終了予定です。即決価格は8,387円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Fcase Fケース UVカット アクリル コレクションケース ベース付き (背面クリア・LEDなし) フィギュア ケース 卓上 棚 コレク



【商品説明】

・【商品仕様】 外寸サイズ：幅345×奥行297×高さ400mm 内寸サイズ：幅334×奥行281×高さ370mm 本体素材：アクリル、アルミ、ABS樹脂 製品重量:約2.5kg アクリル天板耐荷重：500g ユニット天板耐荷重：5kg

・【生産国】 日本

・【組み立て】 お客様組み立て品です。 プラスドライバーをご用意ください。(所要時間15分)



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。