『RSS SURF ウェットスーツ ロングスプリング 2mm レディース バックジップ ロンスプ ストレッチ ジャージ サーフィン SUP 日【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 04時 22分に出品され04月05日 04時 22分に終了予定です。即決価格は8,387円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RSS SURF ウェットスーツ ロングスプリング 2mm レディース バックジップ ロンスプ ストレッチ ジャージ サーフィン SUP 日本規格 BLACK MLBサイズ
※他販路や店頭で販売実施の為、急遽在庫切れの可能性がございます。その際は申し訳ございませんがキャンセルとさせていただくことがございます。
※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。
【商品説明】
・RSS SURF レディース ロングスプリング バックジップ ジャージ 2ｍｍ
・サイズ：S / M / MB / ML / MLB / L / LB
・初心者の方や予備用としてもお勧めのウェットスーツ
・日本規格品 メーカー希望小売価格 22，000円（税込）
・機能性と初心者にでも扱いやすい素材で日本人体形に合わせて開発
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8387円
614 入札履歴
終了
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