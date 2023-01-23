『エクステリア 山崎機工 50L マーブルバーク 高級バークチップ チップ MARBLE BARK 天然木 木目 園芸用バークチップ (S)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 17時 22分に出品され04月27日 17時 22分に終了予定です。即決価格は8,387円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 園芸用土

【商品名】

山崎機工 50L マーブルバーク 高級バークチップ チップ MARBLE BARK 天然木 木目 エクステリア 園芸用バークチップ (S)



【商品説明】

・Sサイズ 50L



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。