『キャンプ用品 ChillCampingチルキャンピング 焚火台 焚き火台 キャンプ コンパクト バーベキューコンロ (鉄板付き)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 03時 38分に出品され04月05日 03時 38分に終了予定です。即決価格は8,387円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ChillCamping（チルキャンピング） 焚火台 焚き火台 キャンプ コンパクト バーベキューコンロ (鉄板付き)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 33.20 cm
奥行 : 36.40 cm
重量 : 3.96 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8387円
372 入札履歴
終了
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