『キャンプ用品 ChillCampingチルキャンピング 焚火台 焚き火台 キャンプ コンパクト バーベキューコンロ (鉄板付き)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 03時 38分に出品され04月05日 03時 38分に終了予定です。即決価格は8,387円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ChillCamping（チルキャンピング） 焚火台 焚き火台 キャンプ コンパクト バーベキューコンロ (鉄板付き)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 33.20 cm

奥行 : 36.40 cm

重量 : 3.96 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。