『925スターリングシルバークラスプペーパークリップチェーン レディース メンズ 3mm シルバーチェーンネックレス 16 18 20 22 24 26【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 23時 45分に出品され03月28日 23時 45分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|925スターリングシルバークラスプペーパークリップチェーン レディース メンズ 3mm シルバーチェーンネックレス 16 18 20 22 24 26 30インチ， 30， スターリングシルバー， 宝石なし。
|ブランド名
|OCHCOH
|商品コメント
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商品カテゴリ
商品コード
YS0000021735495823
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落札価格8386円
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終了
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