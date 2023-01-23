『925スターリングシルバークラスプペーパークリップチェーン レディース メンズ 3mm シルバーチェーンネックレス 16 18 20 22 24 26【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 23時 45分に出品され03月28日 23時 45分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 925スターリングシルバークラスプペーパークリップチェーン レディース メンズ 3mm シルバーチェーンネックレス 16 18 20 22 24 26 30インチ， 30， スターリングシルバー， 宝石なし。 ブランド名 OCHCOH 商品コメント 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab アクセサリー・小物 ファッション 腕時計、アクセサリー レディースアクセサリー ネックレスチェーン

商品コード YS0000021735495823

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ 925スターリングシルバークラスプペーパークリップチェーン

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