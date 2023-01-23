『ネックレス レディース 18k ゴールド k18 金属アレルギー対応 １８金 4mm ブランド 14kgfチェーン 誕生日 ホワイトデー お返し プレゼント 女性 彼女 嫁 娘 母【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 09時 24分に出品され04月22日 09時 24分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ネックレス レディース 18k ゴールド k18 金属アレルギー対応 １８金 4mm ブランド 14kgfチェーン 誕生日 ホワイトデー お返し プレゼント 女性 彼女 嫁 娘 母



【金属アレルギー対応】

アレルギーを起こしにくい素材を使用していますが、すべての方に100%反応がない事を保証するものでないことをご了承くださいませ。



【ギフト対応】

ギフトラッピング ギフト包装。ジュエリーケース付。



【用途】

プレゼント ご褒美 自分用 普段使い オフィス 仕事 ビジネス 旅行 結婚式 二次会 パーティー



【商品イメージ】

さり気ない おしゃれ 豪華 セレブ コーデ ラグジュアリー かわいい キラキラ 上品 アクセサリー



【自分へご褒美 プレゼント 贈り物として】

クリスマス クリスマスプレゼント Xmas Xmasプレゼント 誕生日プレゼント ホワイトデー お返し 母の日 還暦祝い 出産祝い 入学祝い 卒業祝い 就職祝い 成人式 敬老の日 記念日 結婚記念日



【対象】

女性 母 お母さん 母親 娘 姉 妹 嫁 奥さん 妻 祖母 彼女 自分 友達 友人 知人 レディース 中学生 高校生 大学生 社会人



【年齢】

20代 30代 40代 50代 60代 70代

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ネックレス

レディース

18k

ゴールド

k18

金属アレルギー対応

１８金

4mm

ブランド

14kgfチェーン

誕生日

ホワイトデー

お返し

プレゼント

女性

彼女

嫁

娘

母