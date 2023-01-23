『指輪 リング レディース カラフル 彩石 幸運 虹色 ハーフエタニティ フリーサイズ リング クリスマスプレゼント 記念日 テレワーク 金属アレルギー対応【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 09時 13分に出品され04月15日 09時 13分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品詳細】
・素材：石…CZダイヤ(キュービックジルコニア)
地金…シルバー925 プラチナコーティング
・サイズ：フリー（未調整時約13号）
【ブランド】
RainbowGirl(レインボーガール)
【金属アレルギー対応】
※全ての方にアレルギー反応がでない事を保証するものではございません。
【ギフト包装対応】
【用途】
自分へご褒美 大切な人への贈り物 クリスマスプレゼント Xmasプレゼント バレンタイン 結婚記念日 誕生日プレゼント ホワイトデー お返し 母の日 還暦祝い 出産祝い 入学祝い 卒業祝い 就職祝い 成人式 敬老の日 記念日 成人祝い 自分用 普段使い オフィス 仕事 ビジネス 旅行 二次会 パーティー ギフト 結婚式 ブライダルアクセサリー お呼ばれ デート パーティー イベント
【対象】
10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 女性 娘 姉 妹 嫁 奥さん 妻 彼女 母 上司 自分 友達 友人 知人 レディース 高校生 大学生 社会人
【 関連ワード 】
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落札価格8386円
748 入札履歴
終了
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