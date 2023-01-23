『1000 Record Covers (Bibliotheca Universalis)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 11時 05分に出品され03月04日 11時 05分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|1000 Record Covers (Bibliotheca Universalis)
|ブランド名
|Taschen
|商品コメント
| Height: 7.75in / 20cm
By Michael Ochs
Hardcover
576 pages
Imprint: Taschen
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
9783836550581
商品コード
YS0000047439871584
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落札価格8386円
852 入札履歴
終了
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