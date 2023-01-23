『Funko Vinyl Soda: Thundercats ー MummーRa. Chase This POP Figure Comes with【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月08日 12時 17分に出品され05月08日 12時 17分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|Funko Vinyl Soda: Thundercats ー MummーRa. Chase This POP Figure Comes with A 1 in 6 Chance of Receiving The Special Addition Alternative Rare Chase Version ー Collectable Vinyl Figure ー Gift Idea
|ブランド名
|商品コメント
| Introducing for the firstーtime ever our newest form factor Vinyl SODA
Included with each purchase is a “POG“ーshaped collector’s card and a 10 5 cm vinyl figure
This all comes nicely packaged inside a collectible SODA can
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0889698459631
商品コード
YS0000028739726189
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落札価格8386円
975 入札履歴
終了
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