『TOMY トミー Toomies Peppa Pig Bath Toys ? Peppa’s Boat Adventure Bath Toy Set【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 06時 32分に出品され03月15日 06時 32分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|TOMY トミー Toomies Peppa Pig Bath Toys ? Peppa’s Boat Adventure Bath Toy Set ? Includes Two Boats and 5 Peppa Pig Toy Figures ? Baby and Toddler Bath Toys for 18 Months and Up
|ブランド名
|商品コメント
| Pull & Go Paddle Boat: Pull gently on the string， let go and watch as the paddles on these boat bath toys rotate and drive the boat forward over the water
Four Ways to Make a Splash: Grandpa Pig’s Splash & Pour Boat comes apart to reveal a pourer， sprinkler， and a waterーpowered paddle that sends the wheel spinning…even the hull of this toy boat includes a spout
Squishy & Squirty: Includes 5 colorful characters to squeeze and squirt for bath toy fun: Peppa Pig， George， Mummy Pig， Daddy Pig and Grandpa Pig
Hours of Fun Afloat: Ideal for toddler pools or bath time， there’s shapeーsorting fun， plenty of spaces for Peppa’s family to sit and swap， and hours of fascinating ways to explore the magic of water
Toys for Boys and Girls: Peppa Pigs Boat Adventure bath toys are suitable for toddlers age 18 months and up， and no batteries are required
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
5011666734531
商品コード
YS0000028739787091
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911 入札履歴
終了
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