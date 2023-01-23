『ROKR 3D Puzzles for Adults Orrery Music Box Wooden Model Building Set， DIY【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 20時 59分に出品され03月22日 20時 59分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|ROKR 3D Puzzles for Adults Orrery Music Box Wooden Model Building Set， DIY Wood Craft Kit Solar System Kit STEM Toys Gifts for Teens Boys/Girls Hobbies for Man/Woman
|ブランド名
|商品コメント
| √ORBITING ORRERY: Build eye-catchy solar system and music box at the same time. The 3d puzzle shows the relative positions and general motions of planets， and plays lovely tune when revolving! Melody: Memory
√MECHANICAL BUILD: No glue needed， the 3D puzzle is all connected by pins and tails. Its powered by gear trains and spring. Just wind up the key， you can see how the mechanics work.
√PREMIUM PACKAGE: The package includes everything you need: Step-by-step manual， pre-cut wood sheets， upgrade music movement， wax for lubricant， sandpaper for polishing. Laser cutting parts is easy to pop put， and pieces fit well together. Its friendly for new hands of 3D puzzle.
√REWARDING HOBBY: Much free time at hands? Grab the time-worthy kit and you can have a really pleasant time with family. Forget about the bustle and hustles， enjoy the relaxing DIY craft project. See how the mechanism come into life in your hands.
√NEAT DECOR， COOL GIFT: It will amaze anyone at anythwere anytime! Romantic is in details: patterns， haxagon base， lines. A must-have craft kit to feel absorbed and proud. Once finished， it can be a unique touch to home.
こちらの商品は欧米仕様の海外直輸入品です。
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商品カテゴリ
商品コード
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落札価格8386円
63 入札履歴
終了
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