TOMIX 9125 JR EF81形電気機関車（敦賀運転所）【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

日本海等を牽引しているEF81

フライホイール付動力搭載

前面手すり・解放テコ別パーツ化

側面窓点検口の有る姿を的確に再現

屋根上ホイッスル・信号炎管別パーツ化

側面JRマーク印刷済

運転室シースルー再現

常点灯基板採用、ON/OFFスイッチ付

一体車輪輪心パーツ採用

黒Hゴム仕様

ナンバープレート付属