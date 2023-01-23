『Mayflower RC by Velocity Systems Quad 5.56 SwiftClip Placard GP M4 Quad 製造に数ヶ月高級レア物 米国製 MF-Q556Plac【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 18時 28分に出品され04月25日 18時 28分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フルチェストリグの小型化、軽量化したプラカード

ベルクロ式貼り付けプラカード

キャリアのバックルで簡単取り付け、裏面はベルクロで貼り付けも可

APC、LAPC、Velocity LWPCなどのキャリアに。胸部分にバックルがあるもの、また腹部にベルクロパイルがあるキャリアに対応

M4マガジン４連、オープントップ式

全面には３つのユーティリティポーチ、中央のポーチはフラップにベルクロパイル付

プルタブは掴みやすい素材を使用

SwiftClipアタッチメントシステム

サイズ：約30.5×16.5×8.9cm

カラー：ＢＫ、ＣＢ、ＲＧ、MC

100％Made in the USA



※ベロシティシステムやメイフラワー製品は主に米軍および最高法執行機関などに納入されています。一般小売のためのジャンコードや製品タグ、説明書、及びパッケージなどは全く付属しません



※ほぼ手造り品のため、発注後の入荷に3〜4ヶ月かかっています。大変貴重な品です。お買い上げはお早めに。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ Mayflower

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製造に数ヶ月高級レア物

米国製

MF-Q556Plac