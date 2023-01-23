『Haylou ハイロー ヘッドホン S35 ANC ベージュ HL-S35BG ワイヤレス Bluetooth【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 08時 03分に出品され03月13日 08時 03分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Haylou S35 ANCは、大口径40mmダイナミックドライバーが生み出す極上サウンドと-42dBのノイズキャンセリング機能を搭載したオーバーヘッド型のワイヤレスヘッドホンです。
持ち運びに便利な折りたたみタイプ。
-42dB ANC機能付き、外音取り込みモード切替簡単
40mmダイナミックドライバー、ハイレゾ対応
ソフトなイヤーパットのオーバーイヤーヘッドホン
アプリでカスタマイズ、60時間使用のロングバッテリー
有無線兼用、マルチポイント対応、折りたたみ式
北欧デザイン、3色のカラーラインアップ
最大-42dBアクティブノイズキャンセリング
ハイブリッドANCテクノロジーにより、4つのマイクが連携して最大42dBの騒音をブロックします。
快適なノイズキャンセリング体験が可能。
コンパクト / 折りたたみ式
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落札価格8386円
907 入札履歴
終了
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