『Haylou ハイロー ヘッドホン S35 ANC ベージュ HL-S35BG ワイヤレス Bluetooth【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 08時 03分に出品され03月13日 08時 03分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Haylou S35 ANCは、大口径40mmダイナミックドライバーが生み出す極上サウンドと-42dBのノイズキャンセリング機能を搭載したオーバーヘッド型のワイヤレスヘッドホンです。

持ち運びに便利な折りたたみタイプ。



-42dB ANC機能付き、外音取り込みモード切替簡単



40mmダイナミックドライバー、ハイレゾ対応



ソフトなイヤーパットのオーバーイヤーヘッドホン



アプリでカスタマイズ、60時間使用のロングバッテリー



有無線兼用、マルチポイント対応、折りたたみ式



北欧デザイン、3色のカラーラインアップ



最大-42dBアクティブノイズキャンセリング

ハイブリッドANCテクノロジーにより、4つのマイクが連携して最大42dBの騒音をブロックします。

快適なノイズキャンセリング体験が可能。





コンパクト / 折りたたみ式