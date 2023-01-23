『10mois(ディモワ) 出産祝い ギフトセット mamamanma(マママンマ) プレートセット ピンク + ポーチロン 長袖 BEAR【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 01時 56分に出品され03月09日 01時 56分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「10mois(ディモワ)」より引用"



【商品名】

10mois(ディモワ) 出産祝い ギフトセット mamamanma(マママンマ) プレートセット ピンク + ポーチロン 長袖 BEAR



【商品説明】

・[セット内容・付属品] ポーチロン、mamamanma

・[商品サイズ] ポーチロン:着丈約30cm 首回り約30~35cm ゆき丈:約33cm ポーチ寸法:約28.5×12cm mamamanma:1、くもプレート(仕切りなし):約3.4×9.8×19cm 2、くもプレート(仕切りあり):約3.4×9.8×19cm 3、フォーク:長さ12cm 4、スプーン:長さ12cm

・[製造国] 日本

・出産祝いにぴったりなお祝いギフトです。



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 24.60 cm

奥行 : 31.80 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。