『Farfly リビングシート 立ち上がり 320x320cm テントシート お座敷スタイル リビングフロアシート 耐水圧3000mm 防水 グランドシート 収納袋付き 3サ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 12時 11分に出品され03月24日 12時 11分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【バスタブ型グランドシート】リビングシートのふちが立ち上がり、シート内に砂や虫などが入ってくることを防げます。12cm立ち上がりは、地面から雨水の浸入を防ぐ、快適なリビング空間が作れます。

【耐水圧3000mm】210Dオックスフォード素材で作られており、耐水圧は3000mmです。縫い目はシーム処理をして、防水性能に優れています。ふちが立ち上がっているので、雨の日の浸水することなく利用できます。

【大きサイズ】5サイズ : 320*320cm.300*300cm，270*270cm，240*240cm.220*220cm。四方の大きなサイズで、大人数でも安心して利用できます。足を伸ばして座ったり、横になったり、ゆったりとくつろぐことができます。

【取付簡単】4隅の黒い部分に鉄心が入っており、ペグダウンしてショックコードを調整して、バスタブ型に立ち上がります。しっかり地面に固定できるので、風に吹き飛ばされる心配もありません。

【仕様】[セット内容]：リビングフロアシート本体*１、ペグ*4；材質 : 210Dオックスフォード・PUコーティング；耐水圧3000mm；展開サイズ : 320*320*12cm 収納サイズ : 24*30*10cm；重量 : 1.2kg；キャンプだけでなく、ちょっとしたピクニ