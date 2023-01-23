『KAMMOK(カモック) ルー ダブル サンドタン ハンモック 2人 防水 速乾 収納袋 キャンプ アウトドア KM4990ST (日本正規【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 07時 16分に出品され03月03日 07時 16分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KAMMOK(カモック) ルー ダブル サンドタン ハンモック 2人 防水 速乾 収納袋 キャンプ アウトドア KM4990ST (日本正規



【商品説明】

・サイズ : 展開サイズ / 全長304.8×幅170.1cm、収納時 / 直径13.3×高さ16.5cm

・材質 : 本体 / ナイロン、収納袋 / ナイロン

・耐荷重 : 227kg

・重量 : 515g



【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 13.20 cm

奥行 : 17.00 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。