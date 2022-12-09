『【バッチ4】 グレンファークラス 12年 カスクストレングス 正規品 57.6度 700ml【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 13時 45分に出品され05月07日 13時 45分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スタンダードの年数表記シリーズから、12年の原酒を特別にボトリングしました。
バッティング後・加水前というタイミングでのボトリングで、ノン・チルフィルター＆ノン・カラーリング。
グレンファークラスファンなら一度は味わいたい限定品です。
202212
20221209
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落札価格8386円
331 入札履歴
終了
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