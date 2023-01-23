『Kipon Adapter for Contax Rangefinder RF(レンズ側：コンタックス・レンジファインダー) ー Nikon Z用 F【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 20時 43分に出品され04月12日 20時 43分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 使用できるレンズ：旧コンタックスC・ニコンSマウントのレンズ

使用できるボディ：NIKON Z用