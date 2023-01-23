『特選日本酒セット 雪中梅 宮の雪(三重）スペシャル3本セット（本醸造）(極上 純米)1800ｍｌ×3本【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 20時 07分に出品され04月08日 20時 07分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
特選日本酒セット 雪中梅 宮の雪(三重）スペシャル3本セット（本醸造）(極上 純米)1800ｍｌ×3本
手取川 本流 本醸造 1.8L ６本（１ケース） 宅配140サイズ
¥ 8386
祝い赤 本格芋焼酎 鹿児島産さつま黄金千貫 黒麹 濱田酒造 1800ml×3本
¥ 8386
龍力 五百萬石 特別純米酒 本田商店(兵庫県)1800ml×3本
¥ 8386
国士無双 純米酒 北海道米100%使用 高砂酒造1800×4本
¥ 8386
じざけや限定 熟成麦焼酎 夢のひととき 25度 井上酒造(大分県) 720ml×7本
¥ 8386
本格米焼酎 初代百助の妻 モン 井上酒造(大分県)720ml×8本
¥ 8386
本格芋焼酎 東国原 25度 神楽酒造(鹿児島県)900ml×8本
¥ 8386
国産ぶどう100%ナイアガラ種 ナイアガラ (山梨県) 甲州ワイナリー500×7本
¥ 8386
無濾過芋焼酎 黒麹仕込 王道楽土(熊本県)恒松酒造 720ml×8本
¥ 8386
球磨焼酎 無濾過 黄麹吟醸酵母仕込 球磨拳(熊本県)恒松酒造 720ml×8本
¥ 8386
球磨焼酎 無濾過 黄麹吟醸酵母仕込 球磨拳(熊本県)恒松酒造 720ml×6本
¥ 8386
純米焼酎6本セット 限定品川辺3本 阿蘇美人3本(熊本県)織月酒造720ml×6本
¥ 8386
純米焼酎 阿蘇山地下水 阿蘇美人(あそびじん)(熊本県)瑞鷹 720ml×7本
¥ 8386
徳之島の奄美黒糖焼酎 碧い海 糖質0.00% 弥生焼酎(鹿児島県)720ml×7本
¥ 8386
つみたて杏 濱田酒造 (鹿児島県)500ml×7本
¥ 8386
つみたて杏 濱田酒造 (鹿児島県)500ml×7本
¥ 8386
やさしいあまざけ 角の井 甘酒アルコールゼロ (大分県)720ml×10本
¥ 8386
大分県特産リキュールセット かぼす4本×ゆず4本 小野屋酒造 500ml×8本
¥ 8386
落札価格8386円
103 入札履歴
終了
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