『特選日本酒セット 雪中梅 宮の雪(三重）スペシャル3本セット（本醸造）(極上 純米)1800ｍｌ×3本【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 20時 07分に出品され04月08日 20時 07分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 特選日本酒セット 雪中梅 宮の雪(三重）スペシャル3本セット（本醸造）(極上 純米)1800ｍｌ×3本