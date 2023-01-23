『ホム メンズ ハーフパンツ・ショーツ 水着 Marcello Swim Mini Briefs【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 08時 03分に出品され04月06日 08時 03分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 水着サイズ

USサイズ表記 ｜ ウエスト

XXS(27inc) ｜ 68cm

XS(28-29inc) ｜ 71-74cm

S(30-31inc) ｜ 76-79cm

M(32-33inc) ｜ 81-84cm

L(34-35inc) ｜ 86-89cm

XL(36-37inc) ｜ 91-94cm

XXL(38-39inc)｜ 97-99cm

XXXL(40inc) ｜ 102cm

XXXL(42inc) ｜ 106cm



ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。

あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。

海外サイズにつき、ワンサイズ小さめがおすすめとなります。



商品は海外よりお取り寄せの商品となりますので、お届けまで10日-14日前後お時間頂いております。

お届けの商品は1枚目のお写真となります。色展開がある場合、2枚目以降は参考画像となる場合がございます。

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カテゴリ ファッション

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