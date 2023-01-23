『オークリー レーダーEV XS パス ユースフィット サングラス 交換レンズ プリズム 102-746-011 OAKLEY RADAR EV XS PATH スポーツサングラス PRIZM JADE【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 12時 08分に出品され03月15日 12時 08分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド ： オークリー / OAKLEY



カテゴリー ： スポーツ サングラス 交換レンズ



型番 ： 102-746-011



モデル ： RADAR EV XS PATH / レーダーEV XS パス



レンズ/可視光線透過率/機能 ： PRIZM JADE プリズムジェイド / 14% / UVカット



付属品 ： マイクロバック



備考 ： ユースフィットのフレームにのみ対応。



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