『オークリー レーダーEV パス スタンダードフィット サングラス 交換レンズ プリズム 101-116-013 OAKLEY RADAR EV PATH スポーツサングラス PRIZM SAPPHIRE【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 06時 44分に出品され03月29日 06時 44分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド ： オークリー / OAKLEY



カテゴリー ： スポーツ サングラス 交換レンズ



型番 ： 101-116-013



モデル ： RADAR EV PATH / レーダーイーブイパス



フィット ： STANDARD FIT / スタンダードフィット



レンズ/可視光線透過率/機能 ： PRIZM SAPPHIRE プリズムサファイア / 12% / UVカット



付属品 ： マイクロバック



備考 ： RADAR EV（PATH/PITCH）アジアンフィット、スタンダードフィットどちらにも装着可能ですが、レンズシェイプはスタンダードフィットの形状になります。



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