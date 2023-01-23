『【送料無料】 メンズ ウインドブレーカー上下セット CROPPED asics アシックス 裏トリコット ブレーカージャケット ブレーカーパンツ 2031D046 2031D047【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 00時 14分に出品され04月10日 00時 14分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合があります。
素材名：身頃/タフタ;裏地/メッシュ
品 質
身頃/ポリエステル100%
裏地/ポリエステル100%
商品説明
MORNING HAZE (朝もや) にインスピレーションを得たプリントデザインを前胸部に採用。身頃には防風性及び，はっ水性に優れたリサイクルポリエステルタフタ素材を採用。肌面には起毛のトリコットを配すことで肌触りと優れた保温性を追求。。ハンドウオーマー仕様のポケットを両サイドに装備。
裾には着脱を容易にするファスナーを設置。部活動でのチームウエアや移動着など、幅広く活用できます。防風性と防寒機能を追求した肌寒い季節のトレーニングシーンにおすすめのウエアです。
※メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4550455700759
商品コード
2031d046set
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落札価格8386円
13 入札履歴
終了
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