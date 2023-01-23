『デサント ウィンドブレーカー ジャケット 軽量 4WAYストレッチ ヒートナビ 保温 発熱 総柄 トレーニング MOVESPORT メンズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 03時 15分に出品され03月09日 03時 15分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント ウィンドブレーカー ジャケット 軽量 4WAYストレッチ ヒートナビ 保温 発熱 総柄 トレーニング MOVESPORT メンズ



【商品説明】

・【サイズ展開】S / M / L / O / XO / XA

・パッケージ重量:0.44kg

・メイン素材: 表地:複合繊維(ポリエステル)100% 裏地ポリエステル

・対象性別: male

・素材構成: 表地:複合繊維(ポリエステル)100% 裏地ポリエステル



【サイズ】

高さ : 3.70 cm

横幅 : 37.90 cm

奥行 : 59.40 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。