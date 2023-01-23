『フットジョイ FJ ジョイトゥーザシーズン トートバッグ バッグ 21【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 05時 10分に出品され04月06日 05時 10分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明





商品名 フットジョイ FJ ジョイトゥーザシーズ トートバッグ 21 素材 PE（ポリエステル）/合成皮革 (PUレザー） サイズ W39×D18×H36cm 原産国 中国 特徴 四季を通じたカラーを楽しむカジュアルスタイルシリーズトートバッグ。

湿気の吸収と高い消臭効果を発揮する特許素材「AdSep（アドセップ）」を内部に採用



@men@ @ls@ @men@ @ls@ 商品カテゴリ 美-健康ゴルフ バッグ メンズ スポーツ ゴルフ ゴルフ用バッグ ボストンバッグ

JANコード/ISBNコード 084984697883

商品コード st-fjjttstotebag-fj-achsh