【限定クーポン利用で10480円】レーザー距離計 ゴルフ 距離計 高低差 距離測定器 距離計測機 ゴルフ距離計測器 超軽量 ゴルフ用品 高級ケース【年末の贈り物】

商品情報

小物 競技 ゴルフ用品 高低差 傾斜モード ピンロック 振動 手ブレ補正 充電式 最大二年保証



メーカー BooMee

サイズ 96*34*67MM

重量 120g

付属品

・本体×１

・専用ケース×1

・レンズクロス×１

・ストラップ×１

・日本語取扱説明書×１

・USBケーブル×１



スペック

・測定可能距離：5-800Y

・測定精度：±0.5Y

・測定速度：0.3ｓ

・レンズ倍率：6.5倍

・角度測定範囲：±90

・角度精度：±0.5

・射出瞳径：3.1mm

・作動温度：?20?50

・給電仕様：充電式

・ピン（フラッグ）ロック機能：有

・スロープモード：有

商品説明

【スロープモード】

新ルールに対応し、同伴ゴルファーからも確認できるスロープを搭載。高低差を瞬時に測定、本当に打つべき距離が分かる。直線距離・高低差を考慮した距離を測定したい時など、シチュエーションによって瞬時に切り替え可能です。

※競技で使用する際には、必ずローカルルールを確認下さい。



【振動モード＆ピンロック】



【ピンサーチ】