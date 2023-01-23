『【限定クーポン利用で10480円】レーザー距離計 ゴルフ 距離計 高低差 距離測定器 距離計測機 ゴルフ距離計測器 超軽量 ゴルフ用品 高級ケース【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 12時 51分に出品され03月09日 12時 51分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
小物 競技 ゴルフ用品 高低差 傾斜モード ピンロック 振動 手ブレ補正 充電式 最大二年保証
メーカー BooMee
サイズ 96*34*67MM
重量 120g
付属品
・本体×１
・専用ケース×1
・レンズクロス×１
・ストラップ×１
・日本語取扱説明書×１
・USBケーブル×１
スペック
・測定可能距離：5-800Y
・測定精度：±0.5Y
・測定速度：0.3ｓ
・レンズ倍率：6.5倍
・角度測定範囲：±90
・角度精度：±0.5
・射出瞳径：3.1mm
・作動温度：?20?50
・給電仕様：充電式
・ピン（フラッグ）ロック機能：有
・スロープモード：有
商品説明
【スロープモード】
新ルールに対応し、同伴ゴルファーからも確認できるスロープを搭載。高低差を瞬時に測定、本当に打つべき距離が分かる。直線距離・高低差を考慮した距離を測定したい時など、シチュエーションによって瞬時に切り替え可能です。
※競技で使用する際には、必ずローカルルールを確認下さい。
【振動モード＆ピンロック】
【ピンサーチ】
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落札価格8386円
10 入札履歴
終了
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