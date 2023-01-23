オークリー FOA402844 OAKLEY メンズ スカルコモンフーディジャケット フード スウェット アウター スポーツ トレーニング 21FW【お歳暮】

商品情報

SKULL COMMON HOODY JACKET 4.0



SKULLを愛するGOLFERへ向けたRELAXウエア、COMMONシリーズ。伸び感とスタイリッシュさを兼ね備えたニット素材「PRIMEFLEX(R)」を採用した機能スウェットフーディー。ハリのあるナチュラルな素材感に心地よいストレッチがあらゆる動きをサポートし、着用時のリラックス感を演出します。ダブルZIP仕様のシンプルで使い勝手の良いアイテム。袖付けのパターンを改良し、ピボットスリーブにすることで腕を上げやすくアレンジ。着用シーンを選ばないウエアとして同色の刺繍とシンプルなネームで世界観を表現、スタイリッシュを求める大人に向けたスウェット。



※当商品は【US/EUサイズ】でのお取り扱いとなります※日本サイズをお求めの方は、1サイズ下げた商品をお選びください。

（例 通常、日本サイズ Lの場合→US/EUサイズ M）

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