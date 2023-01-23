『オークリー FOA402844 OAKLEY メンズ スカルコモンフーディジャケット フード スウェット アウター スポーツ トレーニング 21FW【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 00時 14分に出品され03月30日 00時 14分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SKULL COMMON HOODY JACKET 4.0
SKULLを愛するGOLFERへ向けたRELAXウエア、COMMONシリーズ。伸び感とスタイリッシュさを兼ね備えたニット素材「PRIMEFLEX(R)」を採用した機能スウェットフーディー。ハリのあるナチュラルな素材感に心地よいストレッチがあらゆる動きをサポートし、着用時のリラックス感を演出します。ダブルZIP仕様のシンプルで使い勝手の良いアイテム。袖付けのパターンを改良し、ピボットスリーブにすることで腕を上げやすくアレンジ。着用シーンを選ばないウエアとして同色の刺繍とシンプルなネームで世界観を表現、スタイリッシュを求める大人に向けたスウェット。
※当商品は【US/EUサイズ】でのお取り扱いとなります※日本サイズをお求めの方は、1サイズ下げた商品をお選びください。
（例 通常、日本サイズ Lの場合→US/EUサイズ M）
※ご注意下さい※こちらの商品は複数店舗で販売しているため、万が一在庫切れの場合はご了承ください。
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落札価格8386円
848 入札履歴
終了
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